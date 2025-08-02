Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 1121 Faturasız Forma Ele Geçirildi

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Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, farklı futbol takımlarına ait 1121 faturasız forma ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, bir şüpheliye ait araçta farklı futbol takımlarına ait 1121 faturasız forma ele geçirdi.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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