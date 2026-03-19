Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda bir zanlı yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ramazan bayramı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesi ile halk sağlığının koruması amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bir ev ile garajda yapılan aramada, 392 sahte yabancı bandrol, 145 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 109 sahte alkol etiketi ve 45 kapüşon ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.