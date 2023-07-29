Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu düzenlendi. Alpu ilçesinde bir tütüncü dükkanında yapılan aramada bandrolsüz ve hologramsız tütün ile makaronlar ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Alpu ilçesinin Bozan Mahallesi'nde C.T. isimli bir şahsın tütüncü dükkanında arama yapıldı. Yapılan aramada 840 adet bandrolsüz ve hologramsız, içine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 600 adet bandrolsüz ve hologramsız makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR