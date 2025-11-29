Haberler

Eskişehir'de İşletmenin Mutfağında Yangın Çıktı

Eskişehir'de İşletmenin Mutfağında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir işletmenin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Dumandan etkilenen iki otel çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir işletmenin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki işletmenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı işletmenin üzerinde bulunan otelde konaklayanlar, tedbir amacıyla görevlilerce tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 otel çalışanı, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.