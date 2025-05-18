Eskişehir'de Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusu

Eskişehir'de Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusu
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Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayı, dev Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi'nin önünden başlayan organizasyonda, ellerinde maytaplar bulunan yetkililer ile vatandaşları taşıyan botlar, dev Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve aydınlatmalarla süslendi.

Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi.

Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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