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Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de, bir fabrikanın fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan bir fabrikanın fırın bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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