Haberler

Eskişehir'de sahte parayla büyükbaş hayvan satın aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de sahte parayla büyükbaş hayvan satın aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde büyükbaş hayvan alım satımında sahte parayla ödeme yapıldığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam değeri 1 milyon 940 bin lira olan sahte banknotlar ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde büyükbaş hayvan alım satımında sahte parayla ödeme yapıldığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişi büyükbaş hayvan ticareti sırasında tanımadığı bir şüpheli tarafından kendisine verilen paraların sahte olduğu yönünde başvuruda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, toplam değeri 1 milyon 940 bin lira olan sahte banknotları piyasaya sürdüğü belirlenen 2 şüpheli ve olayda kullanıldığı değerlendirilen araç, Ankara'nın Sincan ilçesinde tespit edildi.

Soruşturma kapmasında ele geçirilen 22 büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında "parada sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler