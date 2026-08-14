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Eskişehir'de 64 firmada 2 bin 760 ürün denetlendi

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Eskişehir'de 7-13 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 64 firmada 2 bin 760 ürün incelendi, aykırılıklara 182 bin 758 lira ceza kesildi. Haksız fiyat artışı için 12 firmada 60 ürün kontrol edilip kurula gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 64 firmada 2 bin 760 ürün ile haksız fiyat artışı kapsamında 12 firmada 60 ürün kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri konularda denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 64 firmada toplam 2 bin 760 ürün incelendi.

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 182 bin 758 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca haksız fiyat artışı kapsamında 12 firmada 60 ürünü denetledi. Bu denetimlerde tespit edilen hususlar, Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA
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