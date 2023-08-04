Eskişehir'de Belediye Çalışanı Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bir otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan belediye çalışanı Turgay Enisoğlu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü ise tutuklandı.