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Eskişehir'de 80 firmada yapılan denetimlerde 119 bin 190 lira ceza uygulandı

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Eskişehir'de 18-24 Eylül'de Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 80 firmada 2 bin 928 ürün kontrol edildi. Toplam 119 bin 190 lira idari para cezası uygulandı; haksız fiyat artışı kapsamında 16 firmada 80 ürün denetlenirken tespit edilen hususlar kurula gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 80 firmada 2 bin 928 ürün kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve kasa-reyon uyuşmazlığı gibi konularda denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda 64 firmada 2 bin 848 ürün incelendi.

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 119 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Haksız Fiyat Artışı kapsamında 16 firmada 80 ürün denetlendi. Bu kapsamda tespit edilen hususlar, değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA
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