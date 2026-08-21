Eskişehir'de 58 Firmada 2 Bin 100 Ürün Denetlendi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 58 firmada 2 bin 100 ürün denetlendi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ağustos tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri hususlar kontrol edildi. Bu kapsamda 48 firmada 2 bin 50 ürün incelendi.

Ekipler ayrıca haksız fiyat artışı kapsamında 10 firmada 50 ürünü denetledi.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 71 bin 514 lira idari para cezası uygulandı.

Bu denetimlerde tespit edilen hususlar, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA