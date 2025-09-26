Eskil Kaymakamı Uzar, Yılın Ahisi Zeki Satıcı'yı Ziyaret Etti

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Ahiler Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ahisi seçilen Zeki Satıcı'yı ziyaret etti.

Kaymakam Uzar ve beraberindekiler, Satıcı'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Uzar, ziyaret sonrasında gazetecilere, ahilik kültürünün Türk toplumunda yüzyıllardır sürdürülen önemli bir değer olduğunu söyledi.

Ahilik, dürüstlüğü, çalışkanlığı, yardımlaşmayı ve toplumsal dayanışmayı esas alan köklü bir gelenek olduğunu belirten Uzar, "Bugün bizlere düşen görev, bu kültürü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmaktır. Yılın ahisi olarak seçilen Satıcı gibi değerli esnaflarımız, bu anlayışın yaşayan örnekleridir. Kendilerine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." diye konuştu.