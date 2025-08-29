Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Yüzme Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, yüzme kursuna katılan çocuklarla bir araya geldi.

Eskil Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Uzar, yüzme havuzundaki kursiyer öğrencilerle buluştu.

Yaz aylarında yoğun ilgi gören yüzme kursuna katılan çocuklarla sohbet eden Uzar, "Sporu tabana yaymak hedeflerimizden birisi. Bu kurslar, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimine katkı sağlıyor hem de onlara yaz tatilinde keyifli ve verimli vakit geçirmesini sağlıyor. Geleceğimiz olan gençlerin sporla ve sosyal aktivitelerle büyümesi, onların daha sağlıklı ve başarılı bireyler olmasını sağlar." ifadesini kullandı.