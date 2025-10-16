Eskil Belediyesinin Veteranlar Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi

Haberler

Güncelleme:
Eskil Halı Sahası'nda düzenlenen finalde Çadır Bahçespor, Altanspor'u 5-0 yenerek şampiyon oldu. Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, turnuvanın birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak katılan takımlara teşekkür etti.

Eskil Belediyesince düzenlenen Veteranlar Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Eskil Halı Sahası'nda düzenlenen final maçını takip eden Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Altanspor'u 5-0 mağlup eden Çadır Bahçespor oyuncularına kupa ve madalyalarını verdi.

Zavlak, gazetecilere, Eskil'de sporu ve dostluğu bir araya getiren bu güzel turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Zavlak, "Bu gibi etkinlikleri ilçemizde artıracağız. Vatandaşlarımızı sporla buluşturacağız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Turnuvaya katılan ve mücadele gösteren tüm takımları ve sporcuları kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
