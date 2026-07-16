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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret ederek MKE ürün standını inceledi, ardından Silah Müzesi ve Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz'ı ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırıkkale'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret eden Kahraman, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) AŞ'nin yerli ve milli üretim kabiliyetini yansıtan ürünlerin yer aldığı tanıtım standını inceledi.

Kahraman, ardından bir süre Vali Sarıibrahim ve protokol üyeleriyle görüştü.

Ziyarette, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı de yer aldı.

Kahraman ve beraberindekiler, daha sonra MKE AŞ Silah Müzesi ile Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
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