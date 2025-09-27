Eski Hükümlü Mustafa Yıldız, İŞKUR Desteğiyle Hayvancılıkta Başarıya Ulaştı

Samsun'un Terme ilçesinde İşkur'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verdiği hibeyle aldığı 5 hayvanı zamanla 85'e çıkaran eski hükümlü Mustafa Yıldız, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2020 yılında denetim gördükten sonra hayvancılık yapmak isteyen 27 yaşındaki Yıldız, girişimcilik eğitimi aldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çarşamba Koruma Kurulunun desteğiyle proje hazırlayan Yıldız, İşkur'un "Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında verilen hibe desteğiyle 5 inek alarak yeni bir hayata başladı.

Terme ilçesinin Ahmetbey Mahallesi'nde besiciliğe adım atan Yıldız, 5 yıl içinde sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısını 85'e çıkardı.

Annesinin de desteğini alan Yıldız, beslediği hayvanlardan elde ettiği süt ve süt ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

Yıldız, AA muhabirine, 5 yıldır besi işiyle uğraştığını söyledi.

İşini geliştirmeye çalıştığına işaret eden Yıldız, "Hem damızlık hem etlik olarak iki yönden çalışıyoruz. İŞKUR ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ortak projesiyle yapabildiğimiz kadar devam ediyoruz. İŞKUR ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ederim. Çok güzel bir projeydi. Güzel bir şeye vesile olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.