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Endonezya'da Gojek'in kurucusu eski Bakan Makarim'e yolsuzluktan 10 yıl hapis

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Endonezya'da mahkeme, Gojek kurucu ortağı ve eski Eğitim Bakanı Nadiem Makarim'i okullara dizüstü bilgisayar alım ihalesinde usulsüzlük yaparak kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tazminat ödemezse cezası 5 yıl daha uzayacak.

Endonezya'da mahkeme, teknoloji şirketi Gojek'in kurucu ortaklarından ve eski Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Nadiem Makarim'i yolsuzluk suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

BBC'nin haberine göre, 41 yaşındaki Makarim, Bakan olarak görev yaptığı dönemde okullara dizüstü bilgisayar alım ihalesine kendi çıkarları doğrultusunda usulsüz şekilde müdahale ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, Makarim'i 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, neden olduğu kamu zararını da tazmin etmesine hükmetti.

Makarim, bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde 5 yıl daha hapis cezası çekecek.

Nadiem Makarim, 2019 yılında Gojek'teki görevinden ayrılarak Eğitim Bakanı olarak göreve başlamış, bu görevi 2024 yılına kadar sürdürmüştü.

Gojek, Güneydoğu Asya'da ulaşım, teslimat ve dijital ödeme gibi hizmetler sunan, 170 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren teknoloji platformlarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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