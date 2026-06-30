Endonezya'da Gojek'in kurucusu eski Bakan Makarim'e yolsuzluktan 10 yıl hapis

Endonezya'da mahkeme, teknoloji şirketi Gojek'in kurucu ortaklarından ve eski Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Nadiem Makarim'i yolsuzluk suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

BBC'nin haberine göre, 41 yaşındaki Makarim, Bakan olarak görev yaptığı dönemde okullara dizüstü bilgisayar alım ihalesine kendi çıkarları doğrultusunda usulsüz şekilde müdahale ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, Makarim'i 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, neden olduğu kamu zararını da tazmin etmesine hükmetti.

Makarim, bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde 5 yıl daha hapis cezası çekecek.

Nadiem Makarim, 2019 yılında Gojek'teki görevinden ayrılarak Eğitim Bakanı olarak göreve başlamış, bu görevi 2024 yılına kadar sürdürmüştü.

Gojek, Güneydoğu Asya'da ulaşım, teslimat ve dijital ödeme gibi hizmetler sunan, 170 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren teknoloji platformlarından biri olarak biliniyor.