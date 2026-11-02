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Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, fon soruşturmasında adliyeye sevk edildi

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Fon soruşturmasında eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergun, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ergun, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: AA
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