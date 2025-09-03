Haberler

Eski Adana Ticaret Odası Başkanı Fethi Kamışlı Toprağa Verildi

Eski Adana Ticaret Odası Başkanı Fethi Kamışlı Toprağa Verildi
94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. İş dünyasında uzun yıllar hizmet eden Kamışlı'nın vefatı büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Eski Adana Ticaret Odası Başkanı, iş insanı Fethi Kamışlı (94), Adana'da toprağa verildi.

Adana Ticaret Odası'nda 32 yıl süreyle meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan Kamışlı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Kamışlı'nın vefatı, kentte ve iş dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

Fethi Kamışlı için Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kamışlı'nın eşi Mesrure, oğlu Erhan Kamışlı, gelini ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, torunları Fethi Kamışlı ve Kerem Kamışlı, gelininin kardeşi ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, oda başkanları, iş dünyasından çok sayıda isim ve vatandaşlar katıldı. Kamışlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Kamışlı ailesinin taziyeleri, Adana HiltonSA Otel'de kabul edeceği belirtildi.

