Eşini bıçakla rehin aldı; ikna edilmeye çalışılıyor İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ç.K., eşi G.K.'yi oturdukları evde bıçakla rehin aldı. İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ç.K., eşi G.K.'yi oturdukları evde bıçakla rehin aldı. Polis şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor. Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi. Ekiplerin, eşini bırakması için şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı Güncel Haberler

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