Esenyurt'ta Spor Akademisi Başarıları Kutlandı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin Spor Akademisi kurslarında eğitim görerek Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Spor Lisesi gibi fiziksel yeterlilik sınavlarını kazanan genç sporcularla kahvaltı programında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor Akademisi kursunda yıl boyunca eğitim gören öğrencilerden 97'si hayal ettikleri üniversite ve okullara yerleşti.

Başkan Vekili Aksoy, bu gençlerle kahvaltı programında bir araya gelerek hem onların düşünce ve önerilerini dinledi hem de çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, öğrencileri tebrik ederek, "Bugün sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Spor Akademimizde aldığınız eğitimlerle önemli başarılar elde ettiniz. Bundan sonraki süreçte de bizler yanınızda olacağız. Eksiklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız çok kıymetli. Sizlerden sonra gelecek gençler için çalışmalarımızı daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere üniversite yaşamı ve gelecek planlamasına ilişkin önerilerde bulunan Aksoy, şunları kaydetti:

"Üniversite yıllarınızı verimli geçirmeniz çok önemli. Spor alanında eğitim alırken, farklı alanlarda da kendinize donanım kazandırın. Yabancı dil öğrenin, teknolojiye hakim olun, sosyal çevrenizi doğru kurun. Bu yılları iyi değerlendirenler, gelecekte daha güçlü adımlar atar. Sizler, geleceğin beden eğitimi öğretmenleri, polisleri ve spor insanları olacaksınız. Başarılarınızla gurur duyuyoruz. Sizleri tebrik ediyor, yolunuzun açık olmasını diliyorum."