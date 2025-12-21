Haberler

Esenyurt'ta bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir kebapçı dükkanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, dış cepheye de sıçrayarak iş yerinde hasara yol açtı ve trafikte aksamalar yaşandı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki kebapçı dükkanının bacasından başlayıp dış cepheye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 4 katlı iş hanının giriş katındaki kebapçı dükkanının bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dış cepheye de sirayet eden alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Görgü tanığı Arafat İpek, alevlerin yükseldiğini ve komple baca bölümünden binayı sardığını belirterek, "Yangına birkaç kişi müdahale etti ama yetersiz kaldı, itfaiyeyi aradık. Yaralı yoktu. Zaten yan bina boştu. Muhtemelen diğer iş yerleri pazar günü olduğu için boştu." dedi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

