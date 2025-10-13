Esenyurt'ta Dilencilik Yapan Kadının Üzerinden 67 Çeyrek Altın Çıktı

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, ESENYURT'ta sokakta dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın çıktı. Gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.

'DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK'

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.