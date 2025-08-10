Esenyurt'ta ATM Hırsızlığı: 35 Suç Kayıtlı Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta ATM Hırsızlığı: 35 Suç Kayıtlı Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta ATM'lerin para haznelerini tornavida ile kırarak hırsızlık yapan V.K. isimli şüpheli, 35 suç kaydı ile birlikte yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında şüphelinin ikametinde olayda kullandığı malzemeler ele geçirildi.

ESENYURT'ta ATM'lerin para giriş ve çıkış haznesini tornavida ile kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. 35 adet suçtan kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ATM'nin para haznesini kırarak açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta farklı adreslerdeki ATM'lerin para giriş ve çıkış haznelerinin kırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarında, ATM'lerin para haznelerini kırarak hırsızlık yapan şüphelinin V.K. olduğu ve daha önce de 25 ATM'ye aynı şekilde zarar verdiği tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli V.K. gözaltına alınırken, evinde ve aracında yapılan aramada, şüpheli V.K.'nın olaylarda kullandığı kıyafet ve malzemeler ele geçirildi. Polis merkezindeki sorgulamasında 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin ATM'nin para giriş ve çıkış haznesine zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.