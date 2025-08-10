Esenyurt'ta ATM Hırsızlığı: 35 Suç Kayıtlı Şüpheli Yakalandı

ESENYURT'ta ATM'lerin para giriş ve çıkış haznesini tornavida ile kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. 35 adet suçtan kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ATM'nin para haznesini kırarak açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta farklı adreslerdeki ATM'lerin para giriş ve çıkış haznelerinin kırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarında, ATM'lerin para haznelerini kırarak hırsızlık yapan şüphelinin V.K. olduğu ve daha önce de 25 ATM'ye aynı şekilde zarar verdiği tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli V.K. gözaltına alınırken, evinde ve aracında yapılan aramada, şüpheli V.K.'nın olaylarda kullandığı kıyafet ve malzemeler ele geçirildi. Polis merkezindeki sorgulamasında 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin ATM'nin para giriş ve çıkış haznesine zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.