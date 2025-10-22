Haberler

Esenyurt'ta Amatör Spor Malzeme Dağıtımı

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesince, Amatör Spor Haftası kapsamında ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik, malzeme dağıtım töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy amatör sporun gelişimine verdikleri desteği vurgulayarak, malzeme yardımlarını yılda iki kez düzenli olarak yapacaklarını kaydetti.

Aksoy, Esenyurt'taki mevcut spor tesislerinin kalitesini artırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, kapalı tesislerin bakım ve onarımlarına başlandığını belirtti.

Yarım kalan projelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle tamamlanacağını belirten Aksoy, Atatürk Mahallesi'nde yapımı süren 500 kişilik tribünlü spor salonunun da 2026 yılı içinde hizmete açılacağını ifade etti.

Ayrıca, Turgut Özal Stadı yanında bulunan alanın büyük bir spor kompleksine dönüştürüleceğini, bu alanda kapalı spor salonları ve yüzme havuzu yer alacağını aktaran Aksoy, bu projelerin ilçeye önemli bir spor altyapısı kazandıracağını anlattı.

Geçmişte belediye tarafından yapılan ancak sonradan Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen 11 spor salonunun da tadilat programına alındığını kaydeden Aksoy, bu salonların gündüz Bakanlık, akşam ise Esenyurt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kullanılacağını kaydetti.

Farklı spor branşlarına da destek verdiklerini ifade eden Aksoy, jimnastik, tenis, badminton ve eskrim gibi gelişmekte olan alanlarda kulüpleşmenin artırılacağını belirterek, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi içindeki spor lisesinin, bu branşlarda kamp ve eğitim merkezi olarak kullanılacağını duyurdu.

Kulüp başkanları, antrenörler, sporcular ve ailelerinin katıldığı törende, 15 farklı branşta faaliyet gösteren yaklaşık 50 amatör spor kulübüne antrenmanlarda kullandıkları malzemeler teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
