Esenler Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Esenler Belediyesi, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın kapanış programını gerçekleştirdi.

Yaz boyunca 4-14 yaş arası çocukların katıldığı spor okullarının kapanış programı, Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaz spor okullarına yaklaşık 10 bin çocuğun katıldığını belirterek, "Çocuklar, yaz okullarında değişik etkinliklerde, değişik programlarda, değişik projelerde yer aldı. Şunu çok iyi biliyoruz ki yaz okullarında ev sahipliği yaptığımız çocuklarımız bugünün değil, yarının geleceğinin teminatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Göksu, ailelerin çocuklarına ilgi göstermesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Belki yaz dolayısıyla memleketlere, tatillere gidebilirlerdi. Ama ben biliyorum ki birçok anne baba, yaz tatillerini, yaz programlarını tehir ederek çocuklarının yaz okullarında eğitimlere katılmasını, programlara katılmasını istedi. Çocuklarının yaz programlarını yapmaları için emek ve sabır gösterdiler." dedi.

Etkinlikte, öğrenciler farklı spor branşlarında hazırladıkları gösterileri sergiledi. Ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Programa, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, eğitmenler ve veliler katıldı.

Yaz Spor Okulları'nda çocuklar, okçuluk, jimnastik, kickboks, masa tenisi, futbol, yüzme, engelsiz spor, satranç, basketbol, voleybol, tekvando, badminton, karate, güreş ve otizmde hareket eğitimi branşlarında eğitim aldı.