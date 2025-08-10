Erzurum Ovası Güreşleri Gerçekleşti

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Yakutiye Belediyesince, 210 güreşçinin katılımıyla "Erzurum Ovası Güreşleri" gerçekleştirildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Soğukçermik Mahallesi'ndeki alanda 210 güreşçi, davul ve zurna eşliğinde kıyasıya mücadele etti.

Sabah saatlerinde başlayan ve farklı kategorilerde yapılan karakucak güreşlerine, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Organizasyonda Yunus Emre Yıldız, Eren Turhan Dursun'u yenerek başpehlivan oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Erzurum AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz verdi.

"Erzurum bir bütün olarak spora ve turizme açık bir şehir"

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, AA muhabirine, EİT Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum kapsamında şimdiye kadar planlanan 55 programdan 38'inin tamamlandığını belirterek güreş müsabakalarına katılan güreşçilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum'un kış sporlarıyla anıldığı, başka bir sporun yapılamadığı algısına değinen Çığlık, "Erzurum'un kış sporlarıyla beraber, yaz sporlarında, bu dağlarda, yaylalarda bir çok imkana sahip olduğunu Türkiye'ye duyurmuş olduk. Onun için Erzurum bir bütün olarak spora ve turizme açık bir şehir. Palandöken'i, gerek yaylaları ve gerekse sularıyla, ovalarıyla turizmin ve sporun tüm branşlarına açık bir şehir. Alt yapımız da buna hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.