Erzurum'da Uluslararası Macera Yarışması Başladı

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması, Narman ilçesinde bisiklet yarışlarıyla başladı.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda yürütülen yarışlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde hayata geçirildi.

Programlara, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katıldı.

Etkinlikte bisiklet, kaya tırmanışı, kano, rafting, doğada yön bulma ve koşu gibi çeşitli doğa sporları yapıldı.

Orman içerisinde zorlu parkurları aşan yarışmacılar Narman Karagöl'de bayrak bulma yarışına katıldı. Ardından bisiklet yarışları Oltu Kalesi önünde sonlandı. Daha sonra yarışmacılar otobüslerle Şenkaya Şırankes Mesire Alanı'nda kamp kurdu.

Doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum'un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla düzenlenen programlar, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Etkinlikler, 8 Temmuz'da sona erecek.