Erzurum'da Ucuz Halk Pazarı Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "halk pazarı", vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar, istihdama katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi Ertansa üzerinden yürütülen projeyle, yörede üretilen ürünler, süpermarket formatında açılan 8 farklı pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, çok kaliteli ürünleri çok hesaplı fiyatlarla halkla buluşturulduğunu söyledi.

Halk pazarının süpermarket, hipermarket formatında hizmet verdiğini ifade eden Aynalı, şöyle konuştu:

"Sekizincisini açtık. İnşallah açmaya da devam ediyoruz. Sayıları günden güne artırıyoruz. Merkezle beraber taşra ilçelerimizin de her birine birer tane açacağız. Marketlerde 5 bin çeşit ürün satılıyor, boykot ürünler konusunda ise çok hassas davranıyoruz. Halkımız bunu çok memnuniyetle karşılıyor. Bizim pazarlarımızda kesinlikle bir tane boykot ürünü bulamazsınız. Eti kendimiz üreticiden direkt alıyoruz. Yerli ürünlerimizi kendi et hazırlama tesislerimizde, lojistik merkezlerimizde hazırlayıp çok ucuz fiyatlarla halkımızla buluşturuyoruz. Yine meyvede, sebzede direkt üreticiden alarak ucuz bir şekilde halkımızla buluşturuyoruz. Kadın kooperatiflerimizin ve diğer kooperatiflerimizin birçok ürününü biz burada pazarlıyoruz."

"Kentte aşırı fiyat artışları tamamen kesildi"

Aynalı, halkın bu hizmetten memnun olduğunu belirterek, 250 kişiye istihdam sağladıklarını ve cirolarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Açılan marketlerle özellikle pazar sorunu yaşayan kadın kooperatiflerinin de önemli bir sorununu çözdüklerini anlatan Aynalı, şöyle devam etti:

"İlk hedefimiz aslında ulusal ve yerel marketlerin aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek, onların da fiyatlarını daha aşağıda, kar marjlarını daha aşağıda tutup vatandaşın oralardan da ucuz istifade etmesini sağlamaktı. Marketlerimizin açılışıyla birlikte aşırı fiyat artışları kentte tamamen kesildi. Hatta birçok üründe, diğer marketler de fiyat indirimine başladılar. Bu da tabii oralardan alışveriş yapan vatandaşlarımız için de pozitif bir durum oluşturdu. Biz buraları ticari işletme olarak görmüyoruz. Bu sosyal projemizde hem istihdam sağlanıyor hem de kaliteli ve hijyen ürünleri hesaplı bir şekilde vatandaşa ulaştırılıyor."

Boykot hassasiyeti vatandaşları memnun etti

Vatandaşlardan Hasan Kaba ise marketlerdeki hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek "Keşke daha önce açılsaydı. Keşke Türkiye'ye de bu model yayılsa. Aynı ürünler diğer marketlere göre daha ucuz. Erzurum için çok iyi oldu. Bütün yerli mallarını bulabiliyoruz. Bir de boykot ürünleri yok. Boykot hassasiyeti olan biri gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ömer Sevgi de özellikle boykot hassasiyetinden dolayı marketten çok memnun olduklarını dile getirdi.

İsmail Kırmızıtaş ise hizmeti beğendiklerini vurgulayarak "Halk için büyük hizmet. Biz çok memnunuz." dedi.