Haberler

Erzurum'da Ucuz Halk Pazarı Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan halk pazarı, vatandaşlara uygun fiyatlı ürünler sunarken, üreticilere de pazar imkanı sağlıyor. Sekiz farklı pazarda yerli ürünler satışa sunuluyor ve aşırı fiyat artışları durduruldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "halk pazarı", vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar, istihdama katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi Ertansa üzerinden yürütülen projeyle, yörede üretilen ürünler, süpermarket formatında açılan 8 farklı pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, çok kaliteli ürünleri çok hesaplı fiyatlarla halkla buluşturulduğunu söyledi.

Halk pazarının süpermarket, hipermarket formatında hizmet verdiğini ifade eden Aynalı, şöyle konuştu:

"Sekizincisini açtık. İnşallah açmaya da devam ediyoruz. Sayıları günden güne artırıyoruz. Merkezle beraber taşra ilçelerimizin de her birine birer tane açacağız. Marketlerde 5 bin çeşit ürün satılıyor, boykot ürünler konusunda ise çok hassas davranıyoruz. Halkımız bunu çok memnuniyetle karşılıyor. Bizim pazarlarımızda kesinlikle bir tane boykot ürünü bulamazsınız. Eti kendimiz üreticiden direkt alıyoruz. Yerli ürünlerimizi kendi et hazırlama tesislerimizde, lojistik merkezlerimizde hazırlayıp çok ucuz fiyatlarla halkımızla buluşturuyoruz. Yine meyvede, sebzede direkt üreticiden alarak ucuz bir şekilde halkımızla buluşturuyoruz. Kadın kooperatiflerimizin ve diğer kooperatiflerimizin birçok ürününü biz burada pazarlıyoruz."

"Kentte aşırı fiyat artışları tamamen kesildi"

Aynalı, halkın bu hizmetten memnun olduğunu belirterek, 250 kişiye istihdam sağladıklarını ve cirolarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Açılan marketlerle özellikle pazar sorunu yaşayan kadın kooperatiflerinin de önemli bir sorununu çözdüklerini anlatan Aynalı, şöyle devam etti:

"İlk hedefimiz aslında ulusal ve yerel marketlerin aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek, onların da fiyatlarını daha aşağıda, kar marjlarını daha aşağıda tutup vatandaşın oralardan da ucuz istifade etmesini sağlamaktı. Marketlerimizin açılışıyla birlikte aşırı fiyat artışları kentte tamamen kesildi. Hatta birçok üründe, diğer marketler de fiyat indirimine başladılar. Bu da tabii oralardan alışveriş yapan vatandaşlarımız için de pozitif bir durum oluşturdu. Biz buraları ticari işletme olarak görmüyoruz. Bu sosyal projemizde hem istihdam sağlanıyor hem de kaliteli ve hijyen ürünleri hesaplı bir şekilde vatandaşa ulaştırılıyor."

Boykot hassasiyeti vatandaşları memnun etti

Vatandaşlardan Hasan Kaba ise marketlerdeki hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek "Keşke daha önce açılsaydı. Keşke Türkiye'ye de bu model yayılsa. Aynı ürünler diğer marketlere göre daha ucuz. Erzurum için çok iyi oldu. Bütün yerli mallarını bulabiliyoruz. Bir de boykot ürünleri yok. Boykot hassasiyeti olan biri gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ömer Sevgi de özellikle boykot hassasiyetinden dolayı marketten çok memnun olduklarını dile getirdi.

İsmail Kırmızıtaş ise hizmeti beğendiklerini vurgulayarak "Halk için büyük hizmet. Biz çok memnunuz." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.