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Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

Erzurum'da Tabyalar Bisiklet Turu Gerçekleştirildi
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Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tabyalar Bisiklet Turu'na 81 ilden sporcular katıldı. Katılımcılar, 8.5 kilometre pedal çevirerek tarihi Aziziye Tabyaları'na ulaştı ve Nene Hatun'un mezarında dua etti.

Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 81 ilden gelen sporcular ve protokol üyelerinin katılımıyla 100'ü aşkın bisikletli, 8 buçuk kilometre yol katederek tarihi Aziziye Tabyaları'na kadar pedal çevirdi.

Tabyaları gezen bisikletseverler, Nene Hatun'un mezarında dua etti.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, katılımcılarla Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

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