Erzurum'da otobüs ve dolmuş ücretlerine düzenleme yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart itibarıyla şehir içi toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye giderek tam biniş ücretini 27 liraya yükseltti, öğrenci tarifelerinde ise herhangi bir değişiklik yapmadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma ücret tarifesinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

1 Mart itibarıyla uygulanacak yeni şehir içi ücret tarifesinde, mevcut belediye ve özel halk otobüslerinde yapılan kartlı binişlerdeki 15 lira olan öğrenci tarifesi ile 12,5 lira olan öğrenci abonman tarifesinde herhangi bir değişiklik ve artış yapılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otobüs ve dolmuşlarda 23 lira olan tam biniş ücreti 27 lira olarak ve dolmuşlarda yapılan nakit binişlerdeki 15 lira olan öğrenci ücreti ise 17 lira olarak uygulanacaktır. Buna göre yapılan düzenlemede öğrenci 15 lira, öğrenci abonmanı 12,5 lira ve tam biniş ücreti de 27 lira olarak belirlenmiştir."