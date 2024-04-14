Erzurum'da Sağanak Yağış Sonucu Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu
Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücü ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.
Polis ekipleri ana arterlerde yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır bulundu.