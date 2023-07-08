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Erzurum'da Sağanak ve Dolu Sonucu Yollarda Su Birikintileri Oluştu

Erzurum'da Sağanak ve Dolu Sonucu Yollarda Su Birikintileri Oluştu

Güncel Haberler

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı. Suyun vidanjörle çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı.

Suyun vidanjörle çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Yakutiye Aziziye Erzurum Güncel Haberler

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