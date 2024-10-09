Erzurum'da Lise Öğrencileri Tarihi Kiremitlik Tabya'da Tarih Dersi Aldı

Erzurum'da lise öğrencileri, Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol Kiremitlik Tabya'da tarih dersini işledi.

Valilik tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğuna verilen tarihi Kiremitli Tabya'da, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Palandöken Gençlik Merkezi "Tabya'da Tarih" projesi kapsamında buluştu.

Tabya odalarında sınıf düzeni alan öğrenciler, burada öğretmen Taner Özdemir ile tarih dersini işledi.

Derse, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi gençlik liderleri ile genç ofis üyeleri de katıldı.

Öğrencilere, ders sonrası tarihi tabyada çay ikram edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, Kiremitlik Tabya'da lise öğrencilerine tarih bilincini aşılamaya devam ettiklerini belirterek, bu derslerle hem tabyaların hem de tarihin önemini çocuklara anlattıklarını ifade etti.