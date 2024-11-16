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Erzurum'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

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Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Palandöken Dağı'ndaki yoğun karla birlikte vatandaşlar kayak merkezine akın etti. Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve belediye iş makineleri çalışma yaptı.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi.

Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.

Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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