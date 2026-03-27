Erzurum'da 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Erzurum'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 kilogram külçe altın ile birlikte birçok döviz ve sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 3 kilogram külçe altın, 79 bin 900 Türk lirası, 5 bin 806 ABD Doları, 60 Euro, 12 milyon 370 bin İran riyali ve 290 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri