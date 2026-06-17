Erzurum'da iş teftişlerinde amacın ceza yazmak değil rehberlik etmek olduğu anlatıldı

Erzurum'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca "İş Teftiş Faaliyetleri Erzurum Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde, İŞKUR ve SGK İl Müdürlüklerinin destekleriyle düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, bazen gerek mevzuat bilgisi eksikliğinden gerekse de uygulamada karşılaşılan güçlüklerde nasıl hareket edileceğini bilememekten dolayı denetim sonucunda bazı hususlarda problemler yaşanabildiğini söyledi.

İş hayatında sürdürülebilir büyümenin, üretimin ve sosyal refahın temel şartlarından birinin çalışma hayatının mevzuata uygun şekilde yürütülmesi olduğunu bildiren Baruş, şunları dile getirdi:

"Çalışanların haklarını bildiği, işverenlerin ise sorumluluklarının bilincinde olduğu bir iş ortamı hem bireysel huzurun hem de toplumsal kalkınmanın güvencesidir. Kamu kurumları ile özel sektörümüz arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, kayıtlı istihdamın artırılması, çalışan haklarının korunması ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması işverenler olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kayıt dışılıkla mücadele yalnızca bir denetim meselesi değil aynı zamanda adil rekabet ortamının ve sosyal güvenlik sistemimizin sağlıklı işleyişinin de ön koşuludur. Bu bilinçle hareket eden her işverenimiz hem çalışanına hem de ülkemizin geleceğine değerli bir yatırım yapmakta, ayrıca çalıştırdığı insanların haklarına riayet ederek de önemli bir manevi sorumluluğu yerine getirmektedir. İş teftişi cezalandırmadan ziyade önlemeye ve rehberliğe dayalı bir yaklaşımla ele alındığında çok daha kalıcı sonuçlar doğurmaktadır."

"Toplantı temamız, önce rehberlik ve tüm tarafları bilinçlendirme"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Erol Güner ise teftiş yapan bir birim olduklarını, teftiş ve müdahaleden önce önlemek istediklerini söyledi.

Müdahalenin bir zaman daha maliyetli ve sıkıntılı durumlar yarattıklarını kendilerinin bildiğini aktaran Güner, "Biz sosyal taraflarla bir araya gelip onlarla sorunlarını dinlemek, çözüm önerilerini almak, kendi tecrübelerimizi onlara anlatmak veya onların çözüm önerilerini mevzuat ve teftiş yöntemlerimiz anlamında ne yapabiliriz üzerinde çalışmak istiyoruz. İşte bu toplantı temamız, önce rehberlik ve tüm tarafları bilinçlendirme." diye konuştu.

Güner, başkanlık olarak çalışma mevzuatının izlenmesi, uygulanması ve denetiminden sorumlu olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatı sadece bu başkanlıkla çözülecek bir alan değil. İşte bütün sosyal tarafların bu anlamda bir araya gelmesi, konularını bilmesi ve hakim olması, bir anlamda birbirimize yardımcı olmamızı gerektiriyor. Biz teftişlerde çalışma şart ve ortamlarını iyileştirmek için mevzuatı öğretiyoruz, iş yeri fotoğrafı çekiyoruz, iş yerinde hangi konular eksik bunları tespit ediyoruz ve bu tespite göre de işverenlerimize bunları bildiriyoruz. Bildirdikten sonra 'Biz tespit ettik hemen ceza yazalım' anlayışımız hiçbir zaman olmuyor. İşte karşılıklı, iyi niyet çerçevesinde bu tespitleri ve değerlendirmeleri anlatıyoruz, bilgilendiriyoruz ve ondan sonra da bu eksiklerin giderilmesini bekliyoruz. Sonuçta, mevzuata uyum kültürünü yerleştirmeye ulaşmak istiyoruz. Çalışanlar, uygun çalışma ortamlarında çalışsın, haklarını alsın, yasaya uygun çalışma ortamlarını iş yerlerinde görsünler, sağlık ve güvenlik alanında uygun ortamlarda çalışsınlar ve haklarını da alsınlar. Bu yapıcı, vatandaş odaklı, bir şeyleri giderici, bir şeyler noktasında eksikleri göstermek, bu eksiklerin bir daha olmaması için çalışmak bizim en büyük amacımız. Devlet, çalışan, çalıştıran, işvereni ile aynı tarafta."

Program, çalışma koşulları ve ortamına göre teftiş faaliyetleri sunumlarıyla sona erdi.