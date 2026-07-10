Haberler

Hacze gelen icra görevlilerini engelleyen işçilere polis müdahale etti; 5 gözaltı

Hacze gelen icra görevlilerini engelleyen işçilere polis müdahale etti; 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da iflas eden müteahhidin inşaatına haciz için giden icra memurları, işçilerin engeliyle karşılaştı. Polis biber gazıyla müdahale etti, 5 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'da yapımı süren site inşaatına haciz işlemleri için giden icra görevlileri, işçilerin engeliyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Gezköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımına 2025 yılı yazında başlanan 4 bloklu sitenin inşaatı devam ederken müteahhit iflas etti. Yalova'dan gelen başka bir müteahhittin devraldığı inşaata, önceki müteahhidin borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. İnşaata haciz işlemi için giden icra memurları, işçilerin engeliyle karşılaştı. İşçilerin haciz işlemine izin vermemesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine inşaat alanına çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polisin zaman zaman biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olayda, 3 işçi ile eski firmaya ait 2 yetkili gözaltına alındı. Ortamın sakinleşmesinin ardından icra görevlileri, polis nezaretinde haciz işlemi başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi