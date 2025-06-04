Erzurum'da Engellilerin Talepleri Dinlendi

Erzurum'da Engellilerin Talepleri Dinlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 'Arzuhal Günleri' buluşmasında Vali Mustafa Çiftçi, engelli bireylerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve bayramlarını kutladı. Etkinlikte engellilerin karşılaştığı zorluklar ve engelsiz şehir hayali üzerinde duruldu.

Erzurum'da engellilerin taleplerinin dinlenebilmesi için "Arzuhal Günleri" buluşması programı gerçekleştirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesine bağlı otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği Gülümseyen-Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mustafa Çiftçi, taleplerini dinlediği engellilerin bayramını kutladı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara değinen Çiftçi, "Cenabıhak, herkesi aynı şekilde yaratmıyor. Kimi insanlara her türlü imkanı verirken, kimilerinden de bazı nimetleri esirgeyebiliyor. Sağlıklı bireyler olarak bizlere düşen, elimizdeki imkanları engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşam sürmesi için kullanmaktır." diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe de yılın ilk toplantısına katılan Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Engelli bireyler olarak kaldırımlardaki engellerden toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğine, kamu binalarındaki düzenlemelerden sosyal hayata katılım olanaklarına kadar pek çok konuda zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak biliyoruz ki engelsiz şehir hayali ancak sizler gibi değerli yöneticilerin vizyonu ve çabalarıyla gerçeğe dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

???????Programa, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor

İmza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.