Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği yaşandı. Yakutiye ilçesinde önceki gün doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında gaz kesintisine gidildi.

PATLAMANIN ARDINDAN SIZINTI PANİĞİ

Sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken bugün saat 19.00 sıralarında Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Bölgeye, gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman gaz sızıntısının hissedildiği caddede ekipler ellerindeki cihazlarla sürekli ölçümler yaptı. Caddenin değişik noktalarında açılan çukurlarla sızıntının kaynağı tespit edilmeye çalışılırken, bazı ekipler de apartmanlarda gaz ölçümü yaptı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Bu arada kent merkezinde yaşanan doğalgaz kesintileriyle ilgili Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yazılı bir açıklama yaptı. Kesintinin işyerlerinde büyük bir mağduriyete sebep olduğunu ifade eden Oral, açıklamasında şunları dile getirdi:

"İlimizin değişik bölgelerinde 3 gündür bakım çalışması adı altında devam eden doğal gaz kesintisi özellikle hizmet sektörü olarak çalışan borsamız üyesi işyerlerinde büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Doğal gaz kesintisinin öncesinde hiçbir aboneye bilgilendirme yapılmamış olması verilen hizmetin kalitesini ortaya koyduğu gibi açıkça da hukuka aykırı bir durumdur. Erzurum Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yaşadığı bu mağduriyetin karşısında ve üyelerimizin yanındayız. Yasaların kurumumuza vermiş olduğu haklar doğrultusunda üyelerimizin yaşamış olduğu bu mağduriyetin tazmin edilmesi için hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini, üyelerimiz ve kamuoyuna sunarız"