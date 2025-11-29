Haberler

Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği Haber Videosunu İzle
Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da akşam saatlerinde yaşanan doğal gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi. Ekipler, gaz sızıntısı olan sokakta çalışma yaptı.

  • Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği yaşandı.
  • Yakutiye ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında gaz kesintisine gidildi.
  • Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gaz sızıntısı ihbarı yapıldı ve bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği yaşandı. Yakutiye ilçesinde önceki gün doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında gaz kesintisine gidildi.

PATLAMANIN ARDINDAN SIZINTI PANİĞİ

Sorunun giderilmesi için çalışmalar sürerken bugün saat 19.00 sıralarında Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gaz sızıntısı ihbarı yapıldı. Bölgeye, gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman gaz sızıntısının hissedildiği caddede ekipler ellerindeki cihazlarla sürekli ölçümler yaptı. Caddenin değişik noktalarında açılan çukurlarla sızıntının kaynağı tespit edilmeye çalışılırken, bazı ekipler de apartmanlarda gaz ölçümü yaptı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Bu arada kent merkezinde yaşanan doğalgaz kesintileriyle ilgili Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yazılı bir açıklama yaptı. Kesintinin işyerlerinde büyük bir mağduriyete sebep olduğunu ifade eden Oral, açıklamasında şunları dile getirdi:

"İlimizin değişik bölgelerinde 3 gündür bakım çalışması adı altında devam eden doğal gaz kesintisi özellikle hizmet sektörü olarak çalışan borsamız üyesi işyerlerinde büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Doğal gaz kesintisinin öncesinde hiçbir aboneye bilgilendirme yapılmamış olması verilen hizmetin kalitesini ortaya koyduğu gibi açıkça da hukuka aykırı bir durumdur. Erzurum Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yaşadığı bu mağduriyetin karşısında ve üyelerimizin yanındayız. Yasaların kurumumuza vermiş olduğu haklar doğrultusunda üyelerimizin yaşamış olduğu bu mağduriyetin tazmin edilmesi için hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini, üyelerimiz ve kamuoyuna sunarız"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar

17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip maça çıkmıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.