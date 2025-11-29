Haberler

Erzurum'da Doğal Gaz Kesintisi Sürekleniyor

Erzurum'un Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 27 Kasım'dan bu yana süren doğal gaz kesintisi, kış koşullarıyla birlikte vatandaşların ısınma ve mutfak ihtiyaçlarını zorlaştırıyor. Kesintiden etkilenen işletmeler de hizmet veremediği için sıkıntılar yaşanıyor.

Erzurum'un iki merkez ilçesindeki birçok mahallede 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşanıyor.

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde 27 Kasım'dan bu yana yaşanan gaz kesintisi, bazı mahallelerde devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, doğal gaz kesintisi nedeniyle vatandaşlar özellikle ısınma ve mutfak ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı yaşıyor.

Ayrıca kentteki kafe ve restoran gibi birçok işletme de yaşanan kesinti nedeniyle hizmet veremiyor.

PALEN Doğalgaz'dan kesintiye ilişkin yapılan duyuruda, "Güvenlik kontrolleri nedeniyle gaz arzı kesilen abonemizin yüzde 60'ına gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Konut içerisinde bina içi, merdiven boşluğunda, sokak genelinde ve servis hattında herhangi bir koku aldığınızda Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
