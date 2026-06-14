Erzurum'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
Erzurum'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maçı dev ekrandan izlemek için Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.
Erzurum'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.
Erzurumlular, maçı izlemek için erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'ne geldi.
Futbolseverler, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak, alışveriş merkezi önünde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri