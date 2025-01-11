Erzurum'da Bürokratlar ve Gazeteciler Arasında Dostluk Maçı Düzenlendi

Erzurum'da çeşitli kurumlarda görev yapan idareciler ile kentteki basın mensupları, dostluk maçında bir araya geldi.

Kentte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla "Bürokratlar ve Gazeteciler Dostluk Maçı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Yeni Medya Derneğince Kazım Karabekir Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyonda, Erzurum Otizm Derneği ve Spor Kulübü üyeleri de gösteri maçı yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gösteri maçı sonrası Erzurum Otizm Derneği ve Spor Kulübü üyelerine çiçek verdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, maç öncesi yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

DAGC Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Tarakçıoğlu da düzenledikleri dostluk maçıyla iki farklı meslek grubundaki insanları bir araya getirerek farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak fedakarca görev yaparken, demokrasinin güçlenmesine de büyük katkı sağladığını belirtti.

İspirli, "Bugünkü etkinliğimiz yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda dostluk, işbirliği ve dayanışma mesajı vermektedir. Bürokrasinin değerli temsilcileri ile gazetecilerimizin bir araya geldiği bu dostluk maçı, hepimizin ortak paydası olan sevgi, kardeşlik ve spor ruhunu yansıtmaktadır." dedi.