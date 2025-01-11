Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları ortaya çıktı

İşte ABD'deki yangında kül olan o evlerin dudak uçuklatan fiyatları

Erzurum'da Bürokratlar ve Gazeteciler Arasında Dostluk Maçı Düzenlendi

Erzurum'da Bürokratlar ve Gazeteciler Arasında Dostluk Maçı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında idareciler ve basın mensupları bir araya geldi. Etkinlikte, Erzurum Otizm Derneği üyeleri de gösteri maçı yaptı.

Erzurum'da çeşitli kurumlarda görev yapan idareciler ile kentteki basın mensupları, dostluk maçında bir araya geldi.

Kentte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla "Bürokratlar ve Gazeteciler Dostluk Maçı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Erzurum Yeni Medya Derneğince Kazım Karabekir Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyonda, Erzurum Otizm Derneği ve Spor Kulübü üyeleri de gösteri maçı yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gösteri maçı sonrası Erzurum Otizm Derneği ve Spor Kulübü üyelerine çiçek verdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, maç öncesi yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

DAGC Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Tarakçıoğlu da düzenledikleri dostluk maçıyla iki farklı meslek grubundaki insanları bir araya getirerek farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise gazetecilerin toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak fedakarca görev yaparken, demokrasinin güçlenmesine de büyük katkı sağladığını belirtti.

İspirli, "Bugünkü etkinliğimiz yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda dostluk, işbirliği ve dayanışma mesajı vermektedir. Bürokrasinin değerli temsilcileri ile gazetecilerimizin bir araya geldiği bu dostluk maçı, hepimizin ortak paydası olan sevgi, kardeşlik ve spor ruhunu yansıtmaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
img

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
img

Tarihi girişimini isimlendirdi
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar
VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.