Erzurum'da Aile Yılı Kapsamında 84 Öğrenciye Spor Seti Hediye Edildi

Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 84 öğrenciye spor seti hediye edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Kurban Bayramı öncesinde kurumdan hizmet alan aileleri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında "Okul Destek Projesi" kapsamında 11. sınıfta öğrenim gören 84 öğrenciye spor setleri hediye edildi.

İl Müdürü Aykut, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmayı ve onları sosyal açıdan desteklemeyi önemsediklerini aktardı.

Aile Yılı vesilesiyle vatandaşların hem ekonomik hem de sosyal yönden desteklenmesini amaçladıklarını belirten Aykut, "Bayram öncesi yaptığımız bu ziyaretlerle hem gönüllere dokunmak hem de çocuklarımızın eğitim süreçlerine katkı sağlamak istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların hem akademik hem fiziksel gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.