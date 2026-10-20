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Erzurum'da 4. Kamu Spor Oyunları voleybolunda Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu

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Erzurum'da 4. Kamu Spor Oyunları voleybolunda Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu
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Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığı 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası tamamlandı ve tüm rakiplerini mağlup eden İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Şampiyon takım, düzenlenmesi planlanan Bölge Turnuvası'nda Erzurum'u temsil edecek.

Erzurum'da da kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu İl Emniyet Müdürlüğü takımı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Turnuvada tüm rakiplerini mağlup eden İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü takımının düzenlenmesi planlanan Bölge Turnuvası'nda kenti temsil edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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