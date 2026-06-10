Haberler

Erzurum'da 200 kadın "Çiftçi Kadın Akademisi" programını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Tarımda Kadın Eli-Çiftçi Kadın Akademisi' eğitim programını başarıyla tamamlayan 200 kadın çiftçi, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan ETSO Başkanı Saim Özakalın, kadınların tarımdaki rolünün önemine vurgu yaptı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) öncülüğünde hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli-Çiftçi Kadın Akademisi" eğitim programının sertifika töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 kadın çiftçi, ETSO konferans salonundaki törenle sertifikalarını aldı.

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, kadınların ekonomik hayattaki rolünün önemli olduğunu söyledi.

"ETSO olarak, kadınlarımızın üretim süreçlerinde, özellikle de stratejik bir sektör olan tarımda yer almasını son derece önemsiyoruz." diyen Özakalın, şunları kaydetti:

"Toprakla buluşan kadın eli, sadece bereketi değil, aynı zamanda yenilikçiliği ve kaliteyi de beraberinde getirir. 200 kadınımızın bu akademide eğitim alarak profesyonel üretime adım atması, şehrimizin tarımsal vizyonu adına atılmış devasa bir adımdır. Devletimizin sunduğu destekler ve kurumlarımızın iş birliğiyle, kadın çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, onların ürettiği değere sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da kurumlar arası güçlü iş birliğine dikkat çekerek, "Kadınlarımızın gösterdiği ilgi ve öğrenme isteği bizlere gösterdi ki tarımın geleceğinde kadınların emeği, bilgisi ve girişimcilik ruhu çok önemli bir yere sahiptir. Üreten kadınlarımız, ülkemizin tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Tören, kadın çiftçilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı

Tatlıcıda dehşet anları! Sopalarla öldüresiye dövdüler
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı