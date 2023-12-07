Erzincan'da Yasa Dışı Avcılara 5 Milyon TL Cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü, yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin 178 lira idari para cezası kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğünce yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye toplam 5 milyon 207 bin 178 lira idari para cezası kesildi.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, DKMP Erzincan İl Şube Müdürlüğü, kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirdiği koruma kontrol faaliyetleri kapsamında, kaçak avcılık yapanları izlemeye aldı.

Bir süre takip edilen ve yasa dışı avcılık yaptıklarına dair delillere ulaşılan 5 şahsa, DKMP ekiplerince toplam 5 milyon 207 bin 178 lira para cezası uygulandı.