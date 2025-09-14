Erzincan'da Tandır Ekmeği Üretiminde Yangın

Erzincan'da tandır ekmeği üretimi yapılan işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tandır ekmeği imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen çevredekiler alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.