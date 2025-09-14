Erzincan'da Tandır Ekmeği Üretiminde Yangın
Erzincan'da tandır ekmeği üretimi yapılan bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve iş yerinde maddi hasara neden oldu.
Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tandır ekmeği imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek isteyen çevredekiler alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.
