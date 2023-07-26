Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

İ.P'nin (37) kullandığı 34 DG 2342 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki H.P. (3), M.P. (12), E.N.Ş. (16) ile H.P (34), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.