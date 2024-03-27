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Erzincan'da maden faciası sonrası işçilerin korumasız çalıştığı görüntülendi

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DİLAN KUTLU

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta 9 kişinin kimyasal içeren toprağın altında kaldığı maden faciasının bilirkişi raporunda, "göçükle birlikte bu alanda çalışan veya yaşayan kişilerde ağır metal toksisitesi açısından daha fazla risk" oluşturduğu tespiti yapıldı. Buna rağmen, ANKA'ya ulaşan görüntülerde, 9 işçiyi kurtarmak için liç toprağını tahliye eden taşeron işçilerin maskesiz ve  korumasız çalıştığı gözlendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta 9 kişinin toprağın altında kaldığı maden faciasına yönelik hazırlanan İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci'nin de bulunduğu yetkililer "kusursuz" bulunurken, Kanadalı yetkili Iain Ronald Guille ve mühendislerin olduğu 9 kişi de  "asli kusurlu" bulundu.

Raporda, Anagold Madencilik firmasının "kasten veya taksirle çevreyi kirletme suçu" işlediği belirtildi. Sabırlı deresine akan liç yığının toprak ve yeraltı sularında kirliliğe sebep olacağına dişaret edilirken firmanın da "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

"ZEHİRLİ KİMYASIN FIRAT HAVZASINA KARIŞMA RİSKİ BULUNMAKTADIR"

Raporda siyanürün oluşturabileceği riskler, "toprağa, suya ve havaya karışması sonucu" insan sağlığı üzerinde ciddi etkilerine vurgu yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

"21 Haziran 2022'de siyanür solüsyonu borusunun patlaması sonucunda tonlarca kimyasalın çevreye yayılma riski de düşünülürse, göçükle birlikte bu alanda çalışan veya yaşayan kişilerde ağır metal toksisitesi açısından daha fazla risk taşımaktadır. Topraktaki siyanür ve ağır metal konsantrasyonlarından birinin dahi sınır değerleri aşması durumunda, toprağın bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kayma ile beraber toprak içeriğinde bulunan solüsyondaki başta siyanür olmak üzere çok sayıda zehirli kimyasalın Fırat Havzası'na karışma riski bulunmaktadır."

Facianın meydana geldiği günden bu yana, arama-kurtarma ve yığın liç toprağının taşınma işlemi kısa süreli ara verilse de şu an devam ediyor. Maden ocağının sahibi Anagold madencilik, 19 Şubat'ta çalışanlarına 1 Nisan'a kadar idari izin verdiğini duyurmuştu. Taşeron şirket Çiftay'ın işçileri ise şu an yığın liç sahasında çalışıyor.

ANKA Haber Ajansı'na gelen görüntülerde, işçiler mangan ocağının içine kaymış olan liç yığınının başka bir yere taşınması için çalışırken görüntülendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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